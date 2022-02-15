شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري من بنك السويس والأوراق المطلوبة

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي للتمويل العقاري، غدًا الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022، تلقي طلبات ومبالغ جدية الحجز لشقق إسكان دار وسكن مصر ومشروع جنة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بفائدتي 3% و8%، إذ يجرى تقسيط الشقق على 30 سنة.

ومن أهم شروط الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري، دفع مبلغ جدية حجز 40 ألف جنية لشقق مشروع سكن مصر، ومبلغ 60 ألف جنية لشقق مشروع دار مصر، و80 ألف جنية لمشروع شقق جنة.

ونشر بنك السويس شروط الحصول على شقة تمويل عقاري وتقسيطها للمواطنين التي تنطبق عليهم شروط صندوق الإسكان الاجتماعي، ويجرى إرسال ملفهم إلى البنك للحصول على شقة بتمويل من البنوك بفائدة 3% و8%، إذ يتولى البنك سداد أسعار الشقق على أن يدفع العميل قيمتها بالتقسيط.

شروط الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري

وذكر بنك السويس أنَّ شروط الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري تتضمن ما يلي:

1- مبلغ تمويل يصل إلى مليون و800 ألف جنيه.

2- يجب ألا يتجاوز سعر الشقة 2 مليون و500 ألف جنيه.

3- مدة تمويل تصل إلى 30 سنة.

4- وثيقة تأمين على حياة المقترض مجانًا طوال مدة القرض.

5- وثيقة تأمين على الوحدة المراد تمويلها مجانًا ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية.

6- سعر عائد ثابت طبقًا لمبادرة البنك المركزي.

يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري من قبل وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

الأوراق المطلوبة

وأكّد بنك السويس، في منشوره، أنَّه يجب على العميل الراغب في الحصول على شقة تقديم المستندات الآتية:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

2- أصل فاتورة المرافق «مياه/ كهرباء/ غاز حديث».

3- خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد.

4- طلب تحويل راتب أو القسط الشهري غير قابل للإلغاء

5- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

- بيان بالمعاش لأصحاب المعاش الشهري موضح به أنَّ جهة التمويل بنك قناة السويس.