مصرع سائق وإصابة 8 في حادث تصادم 3 سيارات بقنا

لقي شخص على الأقل مصرعه، وأصيب نحو 8 آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارتين ربع نقل، على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، مساء اليوم الاثنين، أمام قرية «كوم سخين»، في مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا بورود بلاغ من النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، أسفر عن مصرع قائد السيارة الملاكي، وإصابة 8 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إلى موقع الحادث، تولت نقل المصابين وجثة المتوفي إلى مستشفيات قوص وقفط وقنا الجامعي.

مصرع قائد السيارة الملاكي في موقع الحادث

وبحسب البيان، أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الملاكي، ويُدعى محمود حسن، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي، كما تبين إصابة 8 أشخاص، ونقل 2 من المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، و6 آخرين إلى مستشفى قنا الجامعي، لخطورة حالتهم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من رفع آثار الحادث، وأعيد فتح الطريق أمام الحركة المرورية، ويجرى كتابة تقرير مفصل حول الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث كلفت إدارة مرور قنا بكشف أسباب الحادث.