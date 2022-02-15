الأرصاد: منخفضان جويان وأمطار.. من الجمعة المقبل حتى الأحد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من مساء الجمعة المقبل حتى الأحد ستتعرض بعض المناطق لحالات عدم استقرار بسبب وجود منخفض جوي مرتفع عن سطح الأرض قادم من البحر الأحمر ومنخفض آخر قادم من البحر المتوسط، وسيجري الالتقاء في مصر وسيؤدي ذلك إلى تكون سحب وسقوط أمطار متفاوتة الشدة وستمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد وشبه جزيرة سيناء التي ستتعرض لكميات أمطار كبيرة.

وضوح الخرائط الجوية الأيام المقبلة وتحديد شدة الأمطار وأماكنها

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان ، أنه سيوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل إلى 15 درجة على القاهرة، وسيوجد نشاط رياح وتقلبات في حركة الملاحة ويستمر هذا الأمر ليوم الأحد وهي حالة متغيرة، مبينة أنه يتم دراسة الخرائط التي تعكس تغير الحالة باستمرار وستعرض الأرصاد أسماء المناطق التي ستوجد بها الأمطار وشدتها الخميس المقبل لوضوح الرؤية خلال الأيام المقبلة.

استقرار درجات الحرارة طوال الأسبوع وتغيرها الجمعة

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع الحالي درجات حرارته مستقرة منذ بدايته ولكن ارتفعت درجات الحرارة وشعر بها المواطنون مع استمرار الطقس شديد البرودة، موضحا أنه يوجد أكثر من شهر قبل نهاية فصل الشتاء، مشددة على ضرورة ارتداء الملابيس الثقيلة نهاية الأسبوع الجاري الذي سيتغير فيه الطقس.