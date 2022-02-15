الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة: رياح وأمطار متفاوتة الشدة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس حتى نهاية الخميس المقبل، إذ يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على كل من محافظات القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على أقصى السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على محافظات جنوب البلاد.

طقس غد الأربعاء

وبالنسبة لـ طقس غد الأربعاء، يكون معتدلًا نهارا على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبري، شديد البرودة ليلا، إذ تتراوح درجة الحرارة العظمى خلال ساعات النهار ما بين 18-25 درجة مئوية، في حين تسجل درجة الحرارة الصغرى 7 درجات على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، مع تكوّن وظهور الشبورة المائية الكثيفة أحيانا، على الطرق المؤدية إلى مدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد مع وجود نشاط للرياح المتقطعة على بعض مدن جنوب سيناء، والسواحل الغربية.

طقس الخميس المقبل

كما يستمر الاستقرار في حالة الطقس، يوم الخميس المقبل أيضًا، خلال ساعات النهار، وذلك على جميع محافظات الجمهورية، مع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، على بعض محافظات جنوب البلاد، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية، مع استمرار ظهور الشبورة على طرق القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ومدن القناة، وجنوب سيناء.

طقس الجمعة المقبل

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى أنه بداية من يوم الجمعة المقبل، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على السواحل الشمالية الغربية وسيناء، كما تسجل درجات الحرارة انخفاضا عن معدلاتها الطبيعية، مع زيادة سرعات الرياح؛ مما يترتب عليها اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع في الأمواج الذي يعوق الأنشطة والملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ3 أيام المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 16 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس المقبل 17 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية:درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24، والصغرى 16.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل 18 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية:درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24، والصغرى 16.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.