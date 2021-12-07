«الري»: مصر أنشأت 7 سدود في أوغندا لحصد مياه الأمطار

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر قدمت دعمًا كبيرًا إلى دولة أوغندا خلال السنوات الماضية، موضحًا أن مصر أنشأت 7 سدود بالدولة الإفريقية لحصد مياه الأمطار، إضافة إلى عدد كبير من المشروعات التي تخدم تحسين جودة مياه الشرب وكذلك توفير مياه للزراعة، إضافة إلى العمل على زيادة الثروة السمكية، وأيضًا توفر فرص عمل كبيرة لشباب دولة أوغندا.

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ومن تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن مصر تساهم بدولة أوغندا بعدد كبير من المشروعات بغرض إدارة الموارد المائية هناك، وكذلك زيادة إنتاجية تلك الدولة من الطاقة الكهربائية.

لقاء وزير الري المصري

والتقى ظهر اليوم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بسام مانجوشو شيبتوريس، وزير المياه والبيئة الأوغندي، وآتيم بياتريك وزيرة الدولة للبيئة الأوغندية، بحضور السفير أشرف سويلم سفير مصر في أوغندا والمستشار محمد نزيه مستشار السفارة المصرية بأوغندا، والوفد المرافق للوزير وبعثة الري المصري بأوغندا ومسؤولي وزارة المياه والبيئة الأوغندية.

تعاون بين مصر وأوغندا

وجاء اللقاء بغرض إجراء بعض المباحثات التي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين، وموقف المشروعات الجارية خاصة مشروع سدود حصاد مياه الأمطار، والذي يجرى تمويله من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وخلال تلك الزيارة أعرب «عبد العاطي» عن اعتزازه الشديد بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدًا على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.