أسعار القمح تتراجع 4%.. والمحصول الأوكراني يفقد 13 دولارا للطن

سجلت أسعار القمح الأوكراني الموجه للتصدير تراجعاً بنسبة 4% على أساس شهري، على خلفية التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والتي ألقت بظلالها على المحصول الاستراتيجي حيث تعد الدولتين أكبر مصدري القمح عالمياً.

القمح الأوكراني يخسر 13 دولارا للطن في السوق العالمية

أفادت مذكرة بحثية لجلوبال بلاتس، تراجع أسعار تصدير القمح الأوكراني خلال الشهر الحالي، ليفقد المحصول 13 دولارا للطن المتري بسعر التسليم، بضغوط من حالة عدم اليقين لدى التجار الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

وتابعت، «ضغطت المخاوف اللوجستية على أسعار القمح عالمياً، بسبب إغلاق الموانئ وتساقط الثلوج، بجانب تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أكبر منتجي القمح بحصة 80% من حجم السوق العالمي».

انخفاض الأسعار يدفع صادرات القمح الأوكراني للارتفاع

وأضافت المذكرة، أنَّه نتيجة لانخفاض أسعار صادرات أوكرانيا من القمح، زادت كميات التصدير عن 300 ألف طن متري خلال الأسبوع المنتهي أمس.

وتابعت المذكرة، أنَّ إجمالي شحنات القمح الأوكراني منذ بداية العام المالي الحالي 2021/ 2022 وحتى منتصف فبراير، بلغت 17,5 مليون طن متري، مقارنة بـ 16,6 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى نمو الصادرات بنسبة 33% على أساس سنوي.

واستناداً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، فإنَّ إجمالي صادرات القمح الأوكراني من المتوقع أن تصل لـ 24,2 مليون طن متري بنهاية العام المالي الحالي، مقارنةً بتوقعات جلوبال بلاتس التي لم تتجاوز في تقديرها 22,5 مليون طن لنفس الفترة.

كما نوهت المذكرة إلى التوقعات السابقة بتحقيق صادرات أوكرانيا من القمح للعام المالي الحالي قفزة كبيرة، حيث تجاوزت التقديرات الحالية في ضوء أزمة نقص الإمدادات العالمية.

يشار إلى الحملات المحلية التي شنتها حكومات تلك الدول للحد من تصدير القمح على خلفية ارتفاع الأسعار داخلياً، ليتم الضغط على التجار المحليين بموجب اتفاقية في أكتوبر الماضي تمنع تخطي الصادرات 25,3 مليون طن متري بنهاية العام المالي الحالي.

ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، بلغ إجمالي إنتاج أوكرانيا من القمح 33 مليون طن للعام المالي الحالي، مقارنة بـ 25,4 مليون طن للعام الماضي.

وعلى الناحية الأخرى، تفرض روسيا حصة تصدير على التجار المحللين حتى لا تتجاوز شحنات القمح 8 ملايين طن متري خلال الفترة الممتدة من 15 فبراير وحتى نهاية يونيو 2022، وذلك للحد من زيادات الأسعار وكبح جماح التضخم.

توقعات بتعافي الطلب على القمح الأوكراني.. قريباً

وتوقعت «جلوبال بلاتس»، أن يؤدي فرض روسيا، أكبر مصدر للقمح عالمياً، قيودا على التصدير، إلى زيادة تشديد الإمدادات، وزيادة الطلب على المحاصيل الأوكرانية على المدى القصير.