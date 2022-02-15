رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يكشف تفاصيل مهرجان أسوان الدولي

تجري وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، البروفات النهائية لإطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته التاسعة، اليوم، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وهيئة التنشيط السياحي، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي رئيس المهرجان، فى الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجاري بمحافظة أسوان ومدينة أبوسمبل.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في تصريحات لـ«الوطن»: «نجري اليوم البروفات النهائية بعد أن قمنا بالعديد من البروفات على مدار الفترة الماضية استعدادا لمشاركة الفرق الفنية بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته التاسعة، والذي يستمر على مدار 7 أيام ابتداء من 15 إلى 22 فبراير الجاري، احتفالا بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمتحف أبي سمبل في أسوان».

الفرق الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

وأشار «الشافعي»، إلى مشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهي «أسوان، سوهاج، المنيا، بورسعيد، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مطروح للفنون الشعبية، وفرقتي توشكى، وشلاتين التلقائيتين، فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية».

ولفت إلى مشاركة عدد من الفرق العربية والأجنبية وهى «فلسطين، السودان، زيمبابوي، سيريلانكا، بنجلاديش، المكسيك، بولندا، اليونان».

تبدأ فعاليات المهرجان بحفل افتتاح يوم 15 فبراير على مسرح «فوزي فوزي»، وتتوالى عروض الفرق على مسارح مواقع هيئة قصور الثقافة بالمحافظة حتى يوم 19 فبراير، ثم تنتقل إلى مدينة أبو سمبل لتقديم عروضها الاستعراضية أمام معبد أبوسمبل، وساحة السوق بالمدينة يومي 20، و21 فبراير، وتختتم فعاليات المهرجان فجر يوم 22 فبراير للاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بساحة معبد أبي سمبل.