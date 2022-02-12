24 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان أسوان

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اليوم، مشاركة 24 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة للدورة الرابعة للمهرجان، التي تعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

أفلام مسابقة الفيلم القصير

ويشارك بمسابقة الفيلم القصير من مصر، فيلم «1+1»، تأليف وإخراج آلاء محمود، وبطولة أمير المصري، سارة عبد الرحمن، وتدور الأحداث حول فتاة تسير في مدينة مدمرة بحثًا عن الطعام، وتشاهد المدينة وكأنها تراها للمرة الأولى، ويلفت انتباهها حلّة وفستان زفاف يظهران في نافذة أحد المتاجر، وترى لافتة مطعم فتدخله وتجد بعض الأطعمة المعلبة، فتفاجأ أن أحد أفراد جيش العدو يتواجد هناك.

كما ينافس أيضاً على جوائز المسابقة من مصر، فيلم «مالا نعرفه عن مريم»، تأليف وإخراج مراد مصطفى، بطولة دعاء عريقات، عماد غنيم، أسامة عبد الله، وخلال الفيلم تذهب مريم إلى أحد المستشفيات الحكومية مع زوجها وابنتها؛ لتخضع لكشف طبي بسبب آلام شديد في المعدة، وخلال وجودها هناك تتحرك الأحداث بشكل مفاجئ وتأخد مسارًا مختلفًا وغير متوقع بين أفراد الأسرة.

ويشارك بالمسابقة أيضا فيلما «شم النسيم»، وهو من إنتاج مصري أمريكي، وتأليف وإخراج مارك لاتي، وتدور أحداثه حول طفلة تجبر على الخضوع لعملية ختان في إحدى القرى الصغيرة، وميكروباص، وهو من تأليف وإخراج ماجي كمال، وبطولة داليا شوقي، صبور أبو الدهب، ويدور حول فتاة شابة تتعرض لتجربة تحرش تسبب لها هزة نفسية قوية.

أفلام الدول العربية

وللدول العربية نصيب كبير في المنافسة على جوائز المسابقة، فتشارك تونس بفيلم عنقاء، وهو من تأليف وإخراج بلسم الروح، بطولة كنزة بن دياب، مرام بن عزيزة، محمد داهش، وتدور الأحداث حول أمل، وهي فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تعاني من مرض غامض يجبرها على البقاء بعيدًا عن الشمس.

ومن المغرب، يعرض فيلم جينز، إخراج محمد بوهاري، تأليف فدوى نايت مبارك، وخلال الفيلم تقوم سلمى بكيّ السروال الجينز الخاص بصاحب عملها، وتحاول جاهدة إعادة القماش إلى رونقه باستخدام المكواة، وينتهي الأمر بحرقه وتغادر المبنى لكنها تجد نفسها وجها لوجه مع صاحب العمل.

كما يعرض من البحرين فيلم عروس البحر، إخراج محمد عتيق، وتأليف منصورة الجمري، بطولة ريما غريب، علي يحيى، برفين، عبد الحسين مرهون، وخلال الفيلم تجد منال نفسها مرغمة على الزواج من مغتصبها؛ فعائلتها تتستر على الجريمة خوفًا من احتقار المجتمع لابنتهم، لكن منال لا تقبل الرضوخ لإرادة الأهل وتحتكم للقانون.

وتشارك البرازيل في المسابقة بفيلم سماء أغسطس، إخراج جاسمن تينوتشي، تأليف سايم صادق، جاسمن تينوتشي، وتدور الأحداث خلال استمرار حرائق غابات الأمازون لليوم السابع عشر على التوالي، وتجد إحدى الممرضات نفسها مدفوعة للجوء لإحدى الكنائس غير المعتادة.

وتشارك فرنسا في المسابقة بفيلم أسرّة باردة، تأليف وإخراج ليتيثيا مارتينوتشي، وتدور الأحداث في إحدى الليالي الشتوية الباردة في منتج تزلج بجبال الألب الفرنسية، وتحاول منى، العاملة إيطالية الأصول، العثور على مأوى تختبئ فيه من الطقس البارد، والرحلة الكابوسية تقربها أكثر من حاضر مجهول.

وتنافس إسبانيا في المسابقة بفيلم صمّاء، إخراج نوريا مونوز- أورتن، إيفا ليبريتد، تأليف إيفا ليبريتد، وتدور الأحداث حول أنجيلا، وهي شابة صماء تعيش مع حبيبها داريو، بصحبة ست دجاجات وأربعة كلاب ومزرعة خضروات، والعديد من أزمات التواصل أيضًا، والآن هم أيضًا ينتظرون طفلًا.

ومن المملكة المتحدة، يعرض فيلم «أنا بخير ماذا عنك؟»، تأليف وإخراج موللي ماننج ووكر، وتدور الأحداث حول مراهقة في السادسة عشر تدفعها السلطات للتعرض لهزة نفسية عنيفة.

كما يعرض بالمسابقة من رومانيا فيلم قصص حب على عجلات، إخراج كارينا جابريلا داسيوفيانو، وخلال الأحداث تحاول لي لي ذات الست وثلاثين عامًا، إنقاذ زواجها بالعمل كسائقة تاكسي لمساعدة زوجها الصياد المتواكل داني.

ومن الولايات المتحدة الأمريكية، يعرض فيلم غرفة الخطابات، إخراج وتأليف إلفيرا ليند، وتبدأ الأحداث بمجرد نقل ضابط المراجعة إلى حجرة تلقي ومراقبة الخطابات بالسجن، فيجد نفسه غارقًا ومتورطًا في الحياة الخاصة لنزلاء السجن.

كما يعرض من جنوب إفريقيا فيلم فايف تايجر، تأليف وإخراج نوماوونجا خومالو، وبطولة آياندا سيوكا، مينزي بييلا، فوماني شيلوبانا، وتدور الأحداث في زمن معاصر بجنوب إفريقيا، وتعيش امرأة محافظة وملتزمة مع زوجها المريض وابنتها، وتحاول الزوجة تقديم المساعدة لزوجها فتجد نفسها في موقف حرج خلال محاولاتها القيام بذلك.

وتشارك روسيا في المسابقة بفيلمي «ليلة صامتة»، تأليف وإخراج بولينا كوندراتيفا، بطولة ياروسلاف افريمينكو، رافيل اندريانوف، ايلينا باشكوفا، و«الابن» تأليف وإخراج ماريا سافرونوفا، بطولة كيريل لايسكوفيسكي، يوليا بيليايفا، جليب ياريكوف، اليكسي شايفر.

ويعرض من كندا، فيلم الصقيع، تأليف وإخراج ماريان فارلاي، بطولة كارين جونتيه هايندمان، شانتال باريل، بينما تشارك رومانيا بفيلم إنتركم 15، إخراج وتأليف أندريه إيبوريه، وبطولة آنا كيونتي، لوانا دراجيتشي، ماريوس جيكا، وتشارك إسبانيا بفيلم الفتاة التي تأتي كل خميس، إخراج وتأليف ناعومي شانتادا، وبطولة أورورا مايستري، نويليا كاسترو.

كما يعرض أيضا فيلم أبواق السماء، وهو من إنتاج 4 دول، هي: فلسطين، لبنان، فرنسا، بلجيكا، وإخراج راكان مياسي، وتأليف وحيد عجمي وراكان مياسي، وبطولة بشرى مطر وعزرا النزال.

ولأفلام التحريك نصيب في مسابقة الفيلم القصير، واختار المهرجان أربعة أفلام تحريك؛ أولها من إنتاج فرنسي تايواني، وهو فيلم مربي الفراشات، إخراج شه ين هوانج، وتأليف شه ين هوانج وجوليان لافايي، ويُعرض فيلم إيلينا، وهو من إنتاج ليتوانيا، فرنسا، كرواتيا، وتأليف وإخراج بيروتي سوديكايتي، وفيلم ستيك هاوس، وتأليف جريجور زورك، وإخراج سبيلا كاديتش، وتحريك سبيلا كاديتش، أنكا كوسيفار، زارجا مينارت، كلمنتين روباخ، والفيلم الفرنسي جنيّة الأثداء، تأليف وإخراج ليان فيفييه شباس، تحريك ليان فيفييه شباس، ارمين اساديبو، كاميلي تشاو، آرثر سوتو، جاين ديليندا.

وأشار الناقد السينمائي أحمد شوقي، المستشار الفني للمهرجان، إلى أن عملية اختيار الأفلام استفادت من التنوع داخل الفريق الفني، متابعا: «وجود خبرات وخلفيات مختلفة تتمثل في المنتجة دينا العليمي، الكاتبة والناقدة منة الله عبيد، الممثلة والمخرجة مريم الفرجاني، والأكاديمية مريم حمدي، ساعد في صياغة برنامج حافل على كل المستويات، ويضم أفلامًا متميزة من مختلف الأنواع والأشكال، يجمعها كلها الانشغال بقضايا المرأة الملحة».