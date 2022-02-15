«اتحاد الكرة»: مطالبتنا بتأجيل مباراة السنغال أسبابها منطقية

قال وليد العطار، المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، أنهم أرسلوا خطابًا للفيفا لإرجاء مباراة منتخب مصر والسنغال لمدة أربعة وعشرين ساعة فقط، إذ أن السفر للسنغال لخوض مباراة العودة سوف يستغرق 8 ساعات، وسيكون في اليوم التالي لمباراة الذهاب وسيكون هناك يومًا واحدًا للتحضير، وهذا أمر صعب، موضحًا أن المباريات الخمس المؤهلة لكأس العالم الفارق بينها ثلاثة أيام، ولكن تقديم الجانب المصري لهذا الطلب جاء لأسباب منطقية حقيقية.

المباراة الأولى ستعقد يوم 25 مارس

أضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن المباراة الأولى ستعقد يوم 25 مارس، و«مطلوب مننا أن نسافر لغرب إفريقيا إلى داكار، وحتى يحصل اللاعبين على القسط من الراحة سيكون الفارق قد تقلص ليومين فقط، ولهذا السبب طلبنا التأجيل 24 ساعة»، مستطردًا: «بمجرد إعلان المواعيد أرسلنا طلب لتغيير الموعد من 28 إلى 29 مارس».

اتحاد الكرة المصري قادر على التعامل مع المشكلات

عن مدى إمكانية استجابة «الفيفا» لطلب الاتحاد المصري لكرة القدم، أوضح أنه «بالنسبة للطلبات التي قدمها الاتحاد المصري قبل ذلك تحقق منها البعض، على سبيل المثال رفع بعض العقوبات وتخفيف البعض، موضحًا أن اتحاد الكرة المصري قادر على التعامل مع هذا النوع من المشكلات واستطعنا رفع الإيقاف عن مروان داوود وجرى تخفيف العقوبة على كيروش من إيقاف مباراتين لمباراة واحدة، وكذلك تخفيف الغرامة».

أعداد الجماهير في إستاد القاهرة

حول وجود معلومات عن أعداد الجماهير التي ستحضر مباراة مصر والسنغال في إستاد القاهرة قال: «لازالت الجهات المعنية لم تعطينا الموافقات، وبمجرد الحصول عليها سنعلن عن العدد، إحنا طالبين الطاقة الاستيعابية القصوى، لكن ممكن عشان الإجراءات الاحترازية تبقى في حدود».