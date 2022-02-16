أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 16-2-2022

تبحث الكثير من ربات البيوت عن أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، باعتبارها واحدة من أهم الأطعمة التي تتواجد على الموائد، خاصة أن البعض منهن يقوم بشرائها أسبوعيًا أو يوميًا حسب الرغبة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار الساعة، أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق مصر اليوم، وفقا للأسعار المعلنة من سوق العبور..

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق كالآتي، البرتقال، والذي تراوح سعره اليوم بين 6 و10 جنيهات وذلك بالنسبة للبرتقال أبو سرة، وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر الكمثرى المستوردة إلى نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 6 جنيهات، وأبو سرة والذي تراوح سعره بين 6 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر البرتقال السكري اليوم بين 8 و10 جنيهات، كما تراوح سعر اليوسفي ما بين 6 و10 جنيهات.

وسجل التفاح الأمريكي، سعره اليوم بين 17 و23 جنيهًا، كما تراوح سعر الجوافة اليوم بين 6 و10 جنيهات، ويتراوح سعر الرمان ما بين 6 و9 جنيهات، وتراوح سعر التفاح الجولدن اليوم بين 17 و19 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات في الأٍواق المحلية كالآتي، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 إلى 9 جنيهات، كما سجل سعر الكيلو جرام الوحد من البسلة من 6 إلى 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو القلقاس بين 5 و10 جنيهات، وسجل سعر الكيلو جرام من الطماطم بين 8 حتى 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 15 إلى 29 جنيها، أما البصل فتراوح سعر الكيلو جرام بين 2 إلى 5 جنيهات، وسجلت الملوخية سعرا يتراوح بين 10 إلى 13 جنيها، كما سجل سعر كيلو الجزر بين 3 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي بين 10 إلى 15 جنيها، كما سجل سعر كيلو الثوم 30 جنيها.

وصل سعر الكيلو جرام من البطاطا في الأسواق بين 3 و7 جنيهات، واختلفت أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 8 حتى 15 جنيها للكيلو الواحد، كما اختلف سعر سعر الفلفل الحامي البلدي بين 8 إلى 13 جنيهًا، والفلفل الألوان تراوح سعره بين 18 إلى 25 جنيها.