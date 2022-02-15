أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 15-2-2022

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات بشكل يومي، لأهميتها في الحفاظ على الجسم من الأمراض المختلفة، إذ إنّ اتباع نظام غذائي غني بالخضروات، يساعد في الحفاظ على الوزن، ويمد الجسم بالشبع دون سعرات حرارية عالية، كما أنّها تحتوي على ألياف تمد الجسم بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم، وفق الجولة الصباحية في الأسواق، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 إلى 9 جنيهات، كما سجل سعر الكيلو جرام الوحد من البسلة من 6 إلى 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو القلقاس بين 5 و10 جنيهات، ووصل سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، كما سجل سعر الكوسة بين 10 إلى 12 جنيها.

سعر الطماطم في الأسواق

وسجل سعر الكيلو جرام من الطماطم بين 8 حتى 10 جنيهات، وفق الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن» اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير الحالي.

سعر الفلفل في الأسواق

واختلفت أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 8 حتى 15 جنيها للكيلو الواحد، كما اختلف سعر سعر الفلفل الحامي البلدي بين 8 إلى 13 جنيهًا، والفلفل الألوان تراوح سعره بين 18 إلى 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 15 إلى 29 جنيها، أما البصل فتراوح سعر الكيلو جرام بين 2 إلى 5 جنيهات، وسجلت الملوخية سعرا يتراوح بين 10 إلى 13 جنيها، كما سجل سعر كيلو الجزر بين 3 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي بين 10 إلى 15 جنيها، كما سجل سعر كيلو الثوم 30 جنيها.

سعر البطاطا في الأسواق

ويهتم المواطنون بمعرفة سعر البطاطا في الأسواق في الشتاء، حيث وصل سعر الكيلو جرام منها في الأسواق بين 3 و7 جنيهات.