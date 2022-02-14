أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 14-2-2022

تزداد بشكل يومي عمليات البحث عن أسعار الخضروات في أسواق مصر، إذ أنها من الأطعمة الأساسية على موائد المصريين بشكل يومي، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن، وغيرها من العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها، أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم، التي شهدت استقرار في معظم الأصناف، وجاءت كالآتي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وبحسب موقع سوق العبور، جاءت أسعار الخضروات للكيلو جرام الواحد الآتية:

وجاء سعر كيلو البطاطس ما بين 7 إلى 9 جنيهات

تراوح سعر القلقاس بين 5 و10 جنيهات

سعر كيلو الجزر بدون عروش ما بين 3 إلى 7 جنيهات

سعر كيلو البطاطا ما بين 3 و7 جنيهات

ووصل سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي ما بين 10 إلى 15 جنيها

سجل سعر كيلو الثوم 30 جنيها.

البسلة تراوح السعر ما بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

الفاصوليا ما بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو جرام الواحد

وصل سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات

سجل سعر الكوسة بـ10 إلى 12 جنيهًا

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 15 إلى 29 جنيها

سجلت الملوخية سعر ما بين 10 إلى 13 جنيها

وتباين البصل ما بين 2 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الحامي البلدي ما بين 8 إلى 13 جنيهًا، والفلفل الألوان سعره يتراوح بين 18 إلى 25 جنيها، جاءت أسعار الفلفل ما بين 8 إلى 15 جنيها للكيلو الجرام من الفلفل الرومي البلدي، والرومي تراوح سعره بين 10 إلى 17 جنيهًا.

تراوح سعر الطماطم في السوق ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد

وبحسب تجار سوق الجملة، فأن أسعار الخضروات والفاكهة في السوق تتحدد حسب آليات العرض والطلب، فكلما ارتفعت الطلب علي سلعة زاد سعرها، مرجعين الاستقرار إلي توافر العرض والطلب.