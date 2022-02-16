شعبة الأجهزة الكهربائية: «متشغلوش الدفاية وتناموا وسُمك الفيشة مهم» (فيديو)

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إن البنية الأساسية في السلك الخاص بالدفاية يجب أن يكون سميكا، موضحا أن وضع السلك لفترة طويلة قد يؤدي إلى انفجارها أو سخونة، مؤكدا أنه من الضروري.

الدفايات الحديثة تغلق سريعا

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الدفايات المصنعة حديثا بها رمز أمان ويتم إغلاقها بشكل مباشر إذا سقطت الدفاية على ظهرها ولكن هذا لا يتم تفعيله في الدفايات القديمة.

ضرورة إغلاق الدفاية عند النوم

وأوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أنه لا يجب وضع فيشة الدفاية في مشترك حتى ولو كانت الفيشة الوحيدة لأنها ترفع درجة الحرارة مما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي، لافتا إلى أنه لا يحبذ استخدام الدفايات بشعلة ويفضل استخدام الدفايات بالزيت ولكن سعرها أغلى واستهلاكها للكهرباء أكثر، متابعا: «أرجوكم متشغلوش الدفاية وتناموا أو تقفل الأوضة وكل حاجة عشان الدفاية بتسحب الأكسجين، ومتقربش الدفاية من بطانية أو سجادة، دي لازم تتحط على رخام ومتحطهاش على أرضية باركيه عشان بتسخنه، مش مطلوب اشغل الدفاية وأنا نايم منا متغطي أصلا».