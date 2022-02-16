ضبط عامل تحرش بطفلة داخل «فرن أفرنجي» بـ6 أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل بفرن بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وذكرت والدة الطفلة أن ابنتها خلال شراء مخبوزات من الفرن استغل المتهم تواجدها بمفردها وتحرش بها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

محضر شرطة

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طفلة للتحرش على يد عامل بفرن، واستمع رجال المباحث لأقوال والدة الطفلة، وذكرت أن ابنتها تبلغ من العمر 7 سنوات، توجهت لشراء مخبوزات من الفرن، واستغل عامل بالفرن تواجدها بمفردها وتحرش بها، وقالت إن ابنتها أخبرتها بما تعرضت له، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

تحرش داخل فرن عيش

تم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فكلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهم، وعقب التأكد من صحة الاتهام، تمكن المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه وتحرشه بالطفلة خلال وجودها بالفرن.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة للتحقيق.