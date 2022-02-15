اليوم.. البحيرة تشهد طقسا معتدلا والعظمي 18 درجة «صور»

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا مع سطوع لأشعة الشمس على كافة المدن والمراكز، وذلك منذ عدة أيام، إذ ارتفعت درجات الحرارة عقب موجة من الصقيع وسقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خاصة المدن الساحلية: إدكو ورشيد والمحمودية.

طقس البحيرة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، موضحة أن البحيرة تشهد، غدا الأربعاء طقسا غائما جزئيا، وشبورة مائية صباحا، تكون كثيفة أحيانا وفرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في محافظة البحيرة اليوم العظمى 18 والصغرى 10.

رفع درجة الاستعدادات

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد وجه برفع درجة الإستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، موجها بنشر معدات الشتاء داخل الشوارع والميادين والتي بلغ عددها 1260 معدة موزعة على مدن ومراكز المحافظة.

وشدد «آمنة» على متابعة المعديات النهرية والمنازل الأيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر حماية للمواطنين، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة التي قد تتعرض لها المحافظة.