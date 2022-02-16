التضامن: توفير 1400 وجبة للحضانات وتعميم التجربة بالمناطق الفقيرة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تعمل على توفير 1400 وجبة غذائية للحضانات لدراسة أثر تغذية الأطفال وما يعود على صحة الطفل منها، قائلة :«إذا نجحت تجربة تغذية الأطفال بالحضّانات سيتم تعميمها في المناطق الفقيرة»، مشيرة إلى أنه لا يتم التعامل مع الأسر من منظور مادي فقط ولكن يتم التركيز على أطفال أصحاء من خلال توفير وجبة غذائية بالتعاون مع بنك الطعام.

أكثر من 8 جهات مشتركة بمنظومة الأطراف الصناعية

وأوضحت «القباج»، أنّ وزارة التضامن طرف في منظومة الأطراف الصناعية، مشيرة إلى أنّ هناك أكثر من 8 جهات مشتركة بالمنظومة، مؤكدة أنّ دور التضامن يتركز فى دراسة الاحتياجات الميدانية وإتاحة مراكز التأهيل واستطلاع القياسات ورأي المستفيدين من المنتج، وتسجيل الشكاوى، ودراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد المستفيدة.

ولفتت إلى أنّ المصنع الخاص بمنظومة الأطراف الصناعية سيكون على مستوى قومي، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لتفادي الأسعار المبالغ فيها التي قد تكون غير مناسبة لبعض الأسر المستفيدة، والتأكيد على معايير الجودة في المصنع، مثلما تم في هيئة الشراء الموحد التي وفرت الكثير من الأموال على الدولة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لها، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الشرعية لإقامة مركز تأهيل متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة القليوبية.

رفع كفاءة 1050 حضانة

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التنسيق مع الجمعية الشرعية، تحت مظلة «حياة كريمة»، تخدم أكثر من قطاع مثل الحضانات وسكن كريم وخدمة ذوي الهمم، لافتة إلى أن وزارة التضامن نجحت في رفع كفاءة 1050 حضانة، ومستهدف الوصول إلى 3 آلاف حضانة خلال عام ونصف.

إمداد ذوي الهمم بوسائل المساعدة

وأضافت أنه يتم إمداد ذوي الهمم بوسائل المساعدة، كما يتم الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتأهيل الأمهات لكيفية الاكتشاف المبكر للإعاقة بالتعاون مع الجمعيات والمجتمع المدني، كما يتم التعاون مع المجتمع المدني في مبادرة «وقف النخيل»، وتستهدف زراعة أكثر من 5 آلاف فدان بطريقة تحافظ على البيئة، مشيرة إلى أنّ مصر تضم 20 مليون نخلة ومن الدول المصدرة للمنتج.