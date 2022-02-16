بعد زواج عام ونصف.. سيدة تخلّع زوجها بسبب أهله: بيصرف مرتبه عليهم

«بيقبض مرتبه كل شهر ويديه لأهله ولما طلبت منه نستقل بحياتنا طردني من البيت».. هذه الكلمات رددتها «خ. م» وهي تشتكي لقاضي محكمة الأسرة، بعدما سألها عن سبب رفعها دعوى خلع ضد زوجها بعد مرور عام ونصف العام على زواجهما، لتصف ما مرت بيه خلال هذه المدة «بالعذاب» بسبب تعديه عليها بالضرب المبرح وسبه لها يوميًا، وحرمانها من أبسط حقوقها، وعندما طالبت بها طردها من المنزل، فقررت اللجوء للقضاء وإقامة دعوى خلع ضده.

وقالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة، إنها تعرفت على زوجها عن طريق إحدى صديقاتها، وتقدم لخطبتها، وحينها أخبر عائلتها بأنه مَن يعتني بوالديه ويتكفل بيهم، فاعتقدت أنه بار بوالديه وسيتقي الله في معاملتها، وبالطبع وافقت، وبعد عامين تزوجا ونقلت للعيش برفقته هو وعائلته، وبدأت حياتها تتدهور منذ الأسبوع الأول.

ضرب وسبّ بأبشع الألفاظ

وأضافت الزوجة، أنها حاولت التأقلم مع طباعهم الصعبة التي ظهرت فور زوجها، لكنها بعد أيام صدمت بأنه ليس له الحق في أي شيء حتى راتبه الشهري ينفقه عليهم وتأكل ما يريدونه ويتحكمون فيها بطريقة مرضية، وعندما تجلس في شقتها يجلسون معها دون ترك خصوصية أو مسافة لها، وعندما اشتكت لزوجها ضربها وسبّها بأبشع الألفاظ، ما اضطرها للذهاب لمنزل عائلتها لمدة 3 أشهر، لكنه صالحها ووعدها بتغير الأمر، وعادت معه؛ خوفًا من أن تأخذ لقب مطلقة.

الزوجة: طردني من البيت عشان عاوزة استقر بحياتي

وتابعت: «بعد ما رجعت أهله عذبوني ضرب وإهانة وأكل بمواعيد، ولما أطلب منه أقعد في شقتي لوحدي يمنعني ولازم أخدم أهله وكأنهم بيكافئوني بأنهم يأكلوني، وفي مرة اتخانقت معاه بأني عايزة استقر بحياتي ويصرف من مرتبه عليا وأن أهله ميتحكموش فيه، طردني من البيت».

بعد عام ونصف، ذهبت الزوجة لمنزل عائلتها ولجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري؛ لإقامة دعوى خلع ضد زوجها، ولازالت منظورة أمام المحكمة.