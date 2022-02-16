مد فترة التقديم للطلاب للفصل الدراسي الثاني بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

أعلنت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية عن مد فترة التقديم حتى يوم 22 من الشهر الجاري للطلاب الراغبين في الدراسة بكليات الجامعة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي «2021 – 2022»، بحد أدنى 55%لكلية إدارة الأعمال، و65% لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات طبقا للشروط التي أعلنها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضح الأستاذ الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة، أنه يوجد أماكن شاغرة بالكليات التالية: «كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات» و«كلية إدارة الأعمال والدراسات التجارية»، موضحا أن الشهادة التي تمنحها الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية هي شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ومعادلة لما تمنحه الجامعات المصرية في الدرجات الأكاديمية المناظرة.

وأضاف أنه يوجد أماكن شاغرة بكليات:

1- كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وتمنح درجة البكالوريوس في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يدرس الطالب التخصص العام والرئيسي لتكنولوجيا المعلومات.

وتوفر أيضًا الجامعة برنامج ماجستير هندسة البرمجيات.

2- كلية إدارة أعمال والدراسات التجارية

ويدرس الطالب فيها الإدارة كتخصص رئيسي.

ويختار أحد خمسة تخصصات فرعية هي:

* التسويق.

* المحاسبة.

* التمويل والإستثمار.

* التجارة الإلكترونية.

* نظم المعلومات الإدارية

وأوضح عبدالسلام أنه بالنسبة للطلاب الجدد يجب عليهم التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، مشيراً إلى أنه على الطلاب المحولين من جامعات أخرى، وكذلك الطلاب الوافدين «غير المصريين»، التقدم مباشرة للجامعة.

يذكر أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تحولت إلى جامعة أهلية، وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لعام 2018، من أجل المساهمة في الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتقديم خدمات تعليمية لجميع المحافظات بمستوى عال للغاية، وبتكلفة مجتمعية مناسبة.