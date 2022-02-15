10 تنبيهات للإدارات التعليمية بشأن الفصل الدراسي الثاني

تستعد المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، يوم السبت 19 فبراير، بالتأكيد على تسجيل الحضور والغياب بين الطلاب والمعلمين، وأن يكون الدرس الأول بعد إجازة نصف العـام عـن دور تضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

وفي هذا الصدد، أصدرت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بالاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، والالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور إلى المدرسة طوال فترة الدراسة، ووقف الندب والنقل بين المعلمين داخل جميع المدارس بكل الإدارات.

إعلان نتيجة الطلاب في مكان واضح وظاهر بالمدرسة

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية استعدادات المديريات التعليمية، لبدء الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وهي:-

- أن تعلن نتيجة الطلاب في مكان واضح و ظاهر بالمدرسة.

- وأن يكون الدرس الأول بعد إجازة نصف العـام عـن دور تضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

- عدم السماح لأي زائر خلال اليوم الدراسي.

- تسجل الأسماء بدفتر الأمن، واستقبال الزوار وتوجيههم، وعدم السماح لهم بالدخول إلى فصول المدرسة، أو الصعود للأدوار، إلا بعد المرور على مدير المدرسة أو من ينوب عنه.

متابعة خروج الطلاب من الفصول أثناء الحصص

- عدم قيام أي لجان أوجهات بزيارة أي مدرسة بعد نهاية الزيارة، إلا بعد تقديم تقرير مفصل عن موضوع الزيارة والهدف منها.

- الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب داخل المدرسة.

- التشديد على توافر المطهرات داخـل دورات المياه، والتأكد من إتمام إجراءات النظافة بالطرقات والفصول ونظافة وجاهزية المعامل والورش.

- متابعة المهام اليومية للإشراف المدرسي، وتوزيع المهام لكل مشرف مع توزيع الاحتياطي.

- التنبيه على المشرفين بمتابعة خروج الطلاب من الفصول أثناء الحصص، وأسباب الخروج والعمـل عـلـى تذليل المشكلات.

- التأكد من أن خروج الطالب من الحصة هو بمعرفة مـدرس الحصة والتعاون مع الإخصائيين وإدارة المدرسة عند حدوث أي مشكلة.