«الأعلى للجامعات الحكومية» يناقش استعدادات الترم الثاني غدا

يضع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية غداً الخميس، الرتوش النهائية لاستعدادات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي ورؤساء الجامعات، بمشاركة كلاً من الدكتور محمد أيمن عاشور، مساعد وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إذ أنَه من المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات غداً عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2021-2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنَّه من المقرر أن يناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة على طاولة اجتماع المجلس غدًا بإحدى جامعة القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنَّ أبرزها تتمثل في متابعة خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا، وتأكّيد ضرورة الالتزام بمواعيد بدء الدراسة للترم الثاني والامتحانات، والتشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتأكّيد ضرورة ارتداء الكمامة، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّه سيجرى مناقشة خطط الجامعات للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب مناقشة مذكرة مرسلة من رئيس قطاع التعليم بالوزارة للمجلس بشأن الطلبات المقدمة أعضاء مجلس النواب بشان الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في السودان وموقف تنسيقهم.

بدء إعلان نتيجة الترم الأول

وفي السياق ذاته، بدأت الجامعات الحكومية والخاصة كشف نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، خاصة للكليات ذات الأعداد القليلة أبرزها والكليات التي أدت امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا أو موضوعية بنظام البابل شيت، على أن تنتهي باقي الكليات من إعلان النتائج خلال الشهر الجاري بحد أقصى مطلع الشهر المقبل.