«خزانات مياه وتطوير منشآت التعليم».. خطة تطوير رأس النقب بجنوب سيناء

كانت قرية رأس النقب بوسط سيناء تابعة إلى محافظة شمال سيناء حتى صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، رقم 424 بشأن ترسيم الحدود بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، ونص القرار على تعديل الحدود الإدارية لمحافظة جنوب سيناء لتصبح قرية رأس النقب ومطار طابا ضمن الحدود الإدارية لجنوب سيناء.

وشكلت جنوب سيناء لجنة برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، لاستلام القرية بحضور كافة المديريات والإدارات المعنية، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة للانتقال مع تحديد نهاية العام الدراسي الجاري، لتكون عملية الانتقال نهائية بعد استكمال الطلاب للعام الدراسي الجديد.

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خطة تطوير قرية رأس النقب

قال علي الشحات رئيس مدينة طابا إن رأس النقب تقع على مساحة 1000 فدان، وعدد سكان القرية يبلغ نحو 1500 نسمة، وتضم 3 تجمعات بدوية، وحوالي 36 أسرة، وتم وضع مخطط من أجل تطويرها بحيث يتم إنشاء وحدات سكنية جديدة وتطوير الوحدات القديمة، بالإضافة إلى التوسع في أعمال البنية التحتية والمرافق.

وأضاف «الشحات»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن السيسي وجه بضرورة إدراج القرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» المرحلة الثانية لتصبح مطورة على غرار باقي القري، إذ تقرر إنشاء خزانات مياه تكفي احتياجات المواطنين، وتطوير المنشآت التعليمية ومبني القرية.

زيارة المحافظ إلى رأس النقب

قال رئيس مدينة طابا إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرر زيارة قرية رأس النقب، في مارس المقبل، وهي أول زيارة رسمية للمحافظ بالمنطقة، وذلك لعقد لقاء مع المشايخ والعقلاء المنتمين إلى قبيلة الأحيوات، والاستماع إلى مطالبهم التي يتم تحقيقها حاليا من قبل المحافظة.

وأوضح أنه يقوم كل أسبوع بزيارة إلى القرية وتم توزيع مساعدات عينية على الأهالي، مشيرا إلى أن أعمال التطوير سوف تبدأ هذا العام تحت إشراف جهاز تعمير سيناء.