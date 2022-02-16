غدا.. بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية في مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة مطروح، عن بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 - 2022 اعتبارا من غد الخميس ولمدة 15 يوما.

تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية

ذكر «شحاتة»، أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها، على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول، الذي يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

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ونبه بأنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

كيفية الإطلاع على كراسات الإجابة

أوضح إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمطروح، أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها، ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يتم إخطار الطالب والإدارة.

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وأضاف «جاتو»: «في الوقت الذي يتم فيه تنظيم عملية تظلمات الشهادة الإعدادية، نستعد في جميع المدارس بالإدارات التعليمية للفصل الدراسي الثاني بتجهيز المدارس، من خلال تعليمات وتوجيهات نلتزم بها من وزارة التربية والتعليم، وتم التنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لانطلاق العمل بالمدارس يوم الأحد المقبل».