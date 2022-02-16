صندوق التنمية ينظم ندوة «مترجمات واعدات» 20 فبراير

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة جديدة في السادسة مساء الأحد 20 فبراير، بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، ساحة الأوبرا، بعنوان «مترجمات واعدات .. تجارب شبابية».

تفاصيل ندوة مترجمات واعدات

يدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر والمشرف علي المنتدى، ويستضيف ثلاث مترجمات واعدات وهن، ماريان فخري، تترجم من الإيطالية، وتتحدث عن ترجمتها «ميساء في زمن العباقرة .. نمرة كليوبترا»، وكذلك مشاركتها في مشروع ترجمة أعمال من «المسرح الإيطالي المعاصر»، الصادر عن سلسة آفاق بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

استضافة المترجمة نجوى عنتر

تستضيف الندوة المترجمة نجوى عنتر الحاصلة علي ليسانس آداب قسم اللغة الإسبانية وآدابها بجامعة القاهرة، وصدر لها مؤخرا ترجمة بعنوان «نظرية السلطعون وقصص أخرى»، وهي مختارات من الأدب الإسباني، كما سبق وصدر لها سلسة آفاق الترجمة كتاب «مختارات من قصص أنا ماريا»، والمترجمة شيماء حسن، التي ترجمت كتاب «رسائل ياكوبو أورتيس الأخيرة»، من الإيطالية، وهي خريجة ليسانس آداب قسم اللغة الإيطالية بجامعة القاهرة .

جدير بالذكر أن منتدى الثقافة والإبداع يهدف إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث ينظم المنتدى الذي يقام شهرياً، ندوات، ومحاضرات، وموائد المستديرة وحفلات فنية.