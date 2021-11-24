صندوق التنمية الثقافية يدعم المدارس بكتب وورش تدريبية ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إنَّ وزارة الثقافة تشارك في فعاليات مشروع «حياة كريمة»، ويستهدف الصندوق تدعيم مجموعة من الكتب الخاصة بإصداراتها وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة وهيئة دار الوثائق.

دعمنا 12 مدرسة بـ13055 كتابًا

وأضاف رئيس صندوق التنمية الثقافية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «بدأنا في أسيوط بمركز ساحل سليم وزودنا 71 مكتبة وقصر ثقافة بواقع 11 ألفًا و340 كتابًا، وفي المرحلة الثانية عملنا بمحافظة قنا في مركز الوقف ودعمنا 12 مدرسة بـ1714 نسخة، بإجمالي 13055 نسخة الشهر الماضي».

حصر المدارس لتحقيق العدالة الثقافية

وتابع أنَّ الوزارة تعمل في محافظة الفيوم بمركز إطسا، ويجرى حصر مدارس التعليم الأساسي والثانوي ويتم دعمها لتحقيق العدالة الثقافية، وكل ذلك بالمجان، مشيرًا إلى أنه عضو في مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، وتعمل في إطار الاستعارة والأنشطة ولم يتوقف العمل بها خلال فترة كورونا وجرى توصيل الكتب بمقابل رمزي.

إمداد المدارس بكتب تصلح لكل الفئات العمرية

وأكّد أنَّه يتمّ إمداد المدارس بالعناوين والكتب التي تصلح للفئات العمرية المختلفة، بعد تحديد مستهدفات القراءة وطبيعة المحافظات، فالمحافظات الحدودية كتبها مختلفة، وبعض محافظات الصعيد هناك رؤية مختلفة لها، حيث يتمّ علاج القضايا في مختلف الأنحاء بالقراءة.

تنظيم ورش تدريبية في القرى

وأوضح «عبدالوهاب»، الصندوق لا يكتفِ بتزويد المكتبات بالكتب لكنه يعمل على تنظيم ورش تدريبية في القرى، يتمّ فيها تنظيم مسابقات لأفضل الكتب التي قرأها التلاميذ والطلاب، ويجرى عمل توزيع استبيانات واستمارات والهدايا مثل الكتب وزيارة لمعالم المحافظة والقاهرة.