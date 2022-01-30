رئيس «التنمية الثقافية» ينعى طارق شرارة: فنان شامل متعدد المواهب

نعى الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بقطاع الصندوق، الفنان الكبير طارق شرارة الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 72 عاما.

مواهبة متعددة بين الموسيقى والفن التشكيلي

وقال «عبد الوهاب» في بيان له، إن الفنان الراحل كان موسيقيا رائعا وأضاف الكثير خلال عمله مستشارا فنيا للمركز الدولي للموسيقي التابع لقطاع الصندوق، كما تعددت مواهبه بين الكتابة والفن التشكيلي، مثبتا بجلاء أنه فنان شامل من الرعيل الذي استطاع الجمع بين فنون مختلفة، فأجاد فيها جميعها، وترك بصمة مهمة في الموسيقي والفن التشكيلي والكتابة.

أبرز المعلومات عن طارق شرارة

يذكر أن شرارة عمل بالرقابة على المصنفات الفنية ثم استقال عام 1986 ليتفرغ للتأليف الموسيقي، كما قام بالإعداد والتقديم لعدد من البرامج بإذاعة البرنامج الأوروبي، وقدم الموسيقى التصويرية والإعداد الموسيقي لما يقرب من 50 فيلما سينمائيا، من بينها العذراء والشعر الأبيض، والصعود إلى الهاوية، وامبراطورية ميم، وامرأة سيئة السمعة، والحب تحت المطر، كما كتب سيناريو وحوار والموسيقى التصويرية لفيلم أنياب، وكتب موسيقات تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة، كما ألف الموسيقى لمسرحيات وليد عوني وغيره في دار الأوبرا.

واشتهر بحبه للفن التشكيلي، ونال جائزة في صالون القاهرة للطلائع عام 1962، كما نال ميداليات لمسابقات الفنون التشكيلية من جامعة القاهرة، وكذلك المسابقات الخاصة بكلية الحقوق، وكان الفضل الأول لنموها لديه الفنان الكبير محمد طه حسين.

وأصدر «شرارة»، كتاب عزف على أوراق زمن، وهو نوع من البوح عن حكايات وأسماء لعبت دورًا في حياته، وساهمت في تكوين شخصيته؛ سواء على المستوى العائلي مثل: خالته المفكرة سهير القلماوي، التي ظل مدينا لها بالفضل في نشأته الثقافية، وتوجيهه في طفولته إلى سماع الموسيقات الراقية، والقراءة باللغات الأجنبية، ووالدته التي أورثته حب الموسيقى والرسم.