«الداودي» يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا بنسبة نجاح 75.40%

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%، وذلك بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا

أوضح «الداودي» أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 56 ألفا و704 طلاب، حضر منهم 55 ألفا و796 طالبا، وحقق النجاح 42 ألفا و68 طالبا بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالبا، حضر منهم 1309 طلاب، وحقق النجاح 1256 طالبا بنسبة نجاح بلغت 95.95%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا، حضروا جميعا بنسبة نجاح بلغت 100%.

اقرأ أيضا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

وأعرب عن تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية المقبلة، مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.