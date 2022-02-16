جامعة الإسكندرية تعلن شروطا جديدة لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراه

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث المنعقد، أمس الثلاثاء، 2022/2/15، أنه ‎اتساقا مع المكانة التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس في المجتمع وتعزيزا للقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة، ولما كان شعار الجامعة هو الحفاظ على هيبة وكرامة ورفعة شأن أساتذتها، لذا ومن منطلق حرصها على تجنب مظنة المحاباة أو المجاملة لدى اتخاذ التوصيات في لجان المناقشة والحكم على رسائل الماچستير والدكتوراه، يحظر السماح للطلاب أصحاب هذه الرسائل إقامة أي نوع من أنواع الاحتفال داخل كليات ومعاهد الجامعة عقب حصولهم على الدرجة العلمية.

تغيير الشكل النمطي للرسائل العلمية التقليدية

وأكد الغندور على ضرورة وضع أشكالا جديدة لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراة بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وتغيير الشكل النمطي للرسائل العلمية التقليدية، مشيرا إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة للشكل الجديد للرسالة تقوم الجامعة حاليا بدراستها، لكي يتم نشر الأبحاث في المجلات والدوريات العلمية وزيادة الإنتاج العلمي للجامعة، وذلك للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية، وتقليل التكلفة على الطلاب، فضلاً عن توفير الجهود عن كاهل الأساتذة المشرفين، مع الإبقاء على الشكل القديم في الكليات التي لا يناسب برامجها مع الشكل الجديد.

وطالب الغندور، وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، بضرورة حصر مشاكل الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة وإيجاد حلول واقعية وملموسة لتذليل كل العقبات أمام طلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية.