استحداث دورات تدريبية لترقية أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، استحداث عدد من الدورات التدريبية المعتمدة لترقية أعضاء هيئة التدريس، جاء ذلك خلال اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبدالمطلب مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة لاستحداث الدورات التدريبية

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لاستحداث الدورات التدريبية، ومنها الإدارة عن بعد، النشر الدولي المتقدم، وتسويق الأبحاث العلمية، تصميم صفحات الإنترنت وتطويرها، التعليم عن بعد ورؤية مصر العلمية 2030، الذكاء الاصطناعي، التصنيف الدولي للجامعة، وإدارة الأزمات وغيرها من الدورات.

دورات تدريبية لبناء قدرات مقدمي الخدمة الصحية

وناقش الاجتماع استعداد المركز للمشاركة في الدورات التدريبية التي تسعى لبناء قدرات مقدمي الخدمة الصحية ودعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وإعداد الكوادر البشرية لمواجهة العنف ضد المرأة تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مع المجلس القومي للمرأة.