جامعة الإسكندرية تستعد للمشاركة في جائزة التميز الحكومي 2022

شهد الدكتور محمد عبد العظيم أبوالنجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجتماع المشترك بين فريق عمل التخطيط الاستراتيجي وسفراء التميز بكليات الجامعة، بقيادة الدكتور علي مسلم، مقرر لجنة التميز الحكومي ومسئول الخطة الاستراتيجية بالجامعة، وبمشاركة الدكتورعلاء الغرباوي، وكيل كلية التجارة ومنسق جائزة التميز الحكومي، حيث قدم أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، شرحاً مختصراً ووافياً لمحاور وأبعاد جائزة التميز المؤسسي، والجوائز الفرعية، التي شارك فيها مجموعة من الأساتذة في مناقشة عدة محاور تتعلق بـ«رؤية مصر 2030».

ترتيب لقاءات وورش عمل في فبراير

ودعا نائب رئيس جامعة الإسكندرية لترتيب مزيد من اللقاءات وورش العمل لتقديمها خلال شهر فبراير الجاري، للوقوف على الشكل النهائي لمشاركة الجامعة في الجائزة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وبحسب بيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالاداء المؤسسي بجامعة الإسكندرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعداداً للمشاركة في جائزة مصر التميز الحكومي، في دورتها الثالثة 2022، وتحت رعاية الدكتورعبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

قافلة لقطاع خدمة المجتمع بمنطقة «بنجر السكر»

في سياق آخر، نظم قطاع خدمة المجتمع، القافلة الثالثة لجامعة الإسكندرية خلال شهر فبراير الجاري، ضمن سلسلة القوافل المجتمعية التي تطلقها الجامعة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك برعاية ودعم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، حيث اختصت القافلة بالجانب الزراعي والبيطري والتربوي، لخدمة المواطنين بقرية «العلا»، في منطقة «بنجر السكر» بمدينة برج العرب.