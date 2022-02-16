⁩«حلوان» تصدر العدد الأول من مجلة «صدى صيدلة» للتعريف بإنجازات الكلية

أصدرت كلية الصيدلة العدد الأول من مجلة الكلية صدي صيدلة حلوان، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور سامح سرور عميد الكلية، وهي مجلة يعدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد وجه الاستاذ الدكتور ممدوح مهدى التهنئة الى كلية الصيدلة على إصدار العدد الاول لمجلة الكلية، مؤكدا سيادته على تشجع الجامعة وتقديم كل الدعم للكليات لإصدار المجلات المعلوماتية الٱجتماعية التى تساعد القراء المتخصصين والغير متخصيين على الحصول على حصيلة معلومات بشكل بسيط.

ومن جانبه صرح الأستاذ الدكتور سامح سرور أن مجلة الكلية تستهدف فئات متعددة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية، كما تستهدف القراء من خارج الكلية حيث تقدم معلومات طبية وصيدلانية مبسطة تسهم في رفع الوعي الصحي لدي القراء من مختلف الفئات، كما تعد المجلة وسيلة للتعريف بأنشطة وانجازات الكلية المختلفة.

تتضمن المجلة مقالات حول مختلف العلوم الصيدلية، كما تحتوي إشارة إلي أنشطة الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأبحاث العلمية التي تصدر عن أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وكذلك الأنشطة الطلابية التي نفذتها الكلية.

وتناول العدد الأول مقالات حول الكيمياء العضوية والكيمياء التحليلية وأهميتها في مجال الصيدلة، ومقالة عن نبات النييم وفوائده الطبية، ومقالة حول إعادة استخدام الأدوية المعروفة في علاج أمراض جديدة، ومقالة حول علم وظائف الأعضاء والاكتشافات الحديثة فيه.

ومقالة حول التهاب القولون التقرحي ومسبباته وأخري عن فيروس كورونا. كما تضمنت نصائح وارشادات لمرضي السكر.

وفى سياق اخر يترأس تحرير المجلة الدكتورة هبة أبو اليزيد المدرس بقسم العقاقير ويشارك في تحريرها الدكتورة هبه طه الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والدكتورة هناء بسكالس المدرس بقسم الكيمياء الحيوية، والصيدلانية نوال شحاتة المعيدة بقسم العقاقير كما يشارك في التحرير ممثلي الطلاب مصطفي محمود وصلاح عثمان الطلاب بالفرقة الرابعة.