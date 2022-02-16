محافظ أسيوط: تنفيذ 304 مشروعات بتكلفة 2 مليار و258 مليون جنيه

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، اللواء مهندس هشام عوف رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز بمركزي منفلوط وديروط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .. جاء ذلك بحضور المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاء تناول مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروط والتي بلغت 304 مشروع بتكلفة 2 مليار و258 مليون جنيه ومنها 14 مجمع خدمات سيتم الانتهاء من 8 مجمعات منها بنهاية شهر فبراير و14 مجمع زراعي و3 مجمعات سكنية و139 كوبري مشاة وكباري سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة و49 وحدة صحية بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 36 مركز شباب بالإضافة إلى إنشاء عدد 6 نقاط إسعاف و2 سيارة إسعاف من إجمالي 13 مشروع في قطاع الإسعاف بالإضافة لأعمال الكهرباء مابين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 15 مشروع وفي قطاع التضامن الاجتماعي بلغت 21 مشروع جاري تنفيذها وكذلك عدد 3 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطي 60% لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأكد جهاز تعمير الوادي الجديد على متابعته الميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة والتي بدأها بمرافقة المحافظ لتفقد مشروعات قريتي دشلوط وصنبو بمركز ديروط مشيرًا إلى نسب التنفيذ للمشروعات وتنوعها مشيدًا بدعم الوزير المحافظ لتذليل كافة العقبات وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بالقرى المستهدفة لسرعة التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية للأعمال مستعرضًا لأهم المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز التعمير بالمحافظة في كافة القطاعات تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصري مضيفًا إنه جاري دراسة إنشاء مشروعات المجمعات السكنية والحرفية والصناعية بالمركزين لافتًا إلى أن نسب الانجاز في المشاريع الجارية بلغت 60% حتى الآن وجارى العمل لاستكمال باقي الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية لجودة الأعمال والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال على أرض الواقع فضلًا عن استكمال أعمال توصيل المرافق للمجمعات الخدمية والزراعية وكذلك خطة رصف الطرق بالقرى التي يجرى العمل بها.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.