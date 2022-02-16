ضبط 7484 شخصا دون كمامة وتحريز 838 شيشة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، عن ضبط 7484 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7445 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 661 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

كما أسفرت الحملات أيضا، عن تحرير 661 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 256 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 838 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.