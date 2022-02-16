رابط التقديم لوظائف الأوقاف: 2000 فرصة عمل.. تعرف على التفاصيل والشروط

يبحث الكثيرون عن رابط التقديم لوظائف مسابقة وزارة الأوقاف المصرية 2022، والتي بدأ التقديم لها أمس 15 فبراير، حتى 2 مارس المقبل، وتشمل الوظائف عامل مسجد، ووظائف إمام وخطيب ومدرس، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية من خلال رابط التقديم لوظائف الأوقاف .

2000 وظيفة في 4 تخصصات.. و9 شروط للتقديم

وتشمل الوظائف 2000 فرصة عمل في 4 تخصصات، كما تضمنت 9 شروط لشغلها، واشترطت وزارة الأوقاف، التقديم عبر رابط التقديم لوظائف الأوقاف مع ضرورة احتفاظ المتقدم برقم التسجيل الخاص.

وضمت شروط الوظائف لدرجة إمام وخطيب ومدرس في وظائف وزارة الأوقاف المصرية 9 بنود كالتالي:

1- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

2- مؤهل عال أزهري مناسب.

3- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

6- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

7- صورة المؤهل.

8- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

9- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

شروط التقديم لوظائف الأوقاف

وتضمنت شروط التقدم في وظيفة عامل مسجد والتي تشمل 1000 فرصة عمل ضمن وظائف وزارة الأوقاف المصرية 7 بنود هي:

1- ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا.

2- مؤهل أقل من المتوسط «إعدادية عامة أو إعدادية أزهرية».

3- صورة من بطاقة الرقم القومي.

4- صورة من صحيفة الحالة الجنائية ساريةوموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

5- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

6- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة».

7- صورة المؤهل.

وفيما يخص رفع المرفقات لضمان صحة التسجيل بوظائف وزارة الأوقاف يجب اتباع التالي:

- رفع المرفقات جميعها بالألوان.

- رفع الملفات بصيغة (jpg) فقط.

- لا يتعدى حجم الملف ميجا.

- لا بد أن تكون صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- يرجى التأكّد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.