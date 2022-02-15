البورصة ترتفع بحلول منتصف تعاملات اليوم .. ومكاسب 1.8 مليار جنيه

شهدت مؤشرات البورصة، ارتفاعًا جماعيًا بحلول منتصف تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.42%، عند مستوى 11450.86 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.7%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1977.13 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2980.43 نقطة مرتفعا بنسبة 0.67%.

«إيجي إكس 50» يرتفع 0.62%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.62%، إلى مستوى 1967.46 نقطة، وبلغت قيم التداولات 538 مليون جنيه، من خلال التداول على 235.9 مليون سهم، وتنفيذ 27.636 ألف صفقة، وشهدت منتصف الجلسة التداول على 192 سهمًا، إذ ارتفع 81 سهما، فيما انخفض 30 آخرين، واستقر 81 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يختبر مستوى المقاومة 11500 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11500 ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 11600 نقطة، وفي حالة اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 11400 ثم مستوى الدعم الثاني 11250 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يخبر المقاومة 2060 نقطة

وتابع عيد في تصريح لـ«الوطن»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، أنه حال استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 1970 يستهدف مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2060 نقطة مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والعودة إلى الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى أما في حالة استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 1900 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وشهد رأس المال السوقي ارتفاعا في تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 724.410 مليار جنيه، بمكاسب 1.8 مليار جنيه.