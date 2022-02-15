البورصة تغلق على مكاسب قوية.. رأس المال السوقي يربح 6.3 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع جماعي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعا بنسبة 1.4%، عند مستوى 11563.38 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 1.18%، مغلقا الجلسة عند مستوى 1986.56 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2994.32 نقطة مرتفع بنسبة 1.14%.

«إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.09%

صعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.09%، ليغلق الجلسة عند 1976.69 نقطة، وبلغت قيم التداولات 744.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 315.3 مليون سهم، وتنفيذ 36557 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهما، إذ ارتفع 101 سهما، مقابل انخفاض 28 سهما، واستقر 64 سهما دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يستهدف مقاومة 11600 نقطة

قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن المؤسسات المالية المصرية والعربية دفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، لاختراق مستوى المقاومة 11500 نقطة، مدعوما باتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

وأضاف عيد، في تصريح لـ«الوطن»، أن المؤسسات المالية استحوذت على نسبة 85.26% من تداولات اليوم، فيما استحوذ المستثمرون الأفراد على نسبة 14.73% من التداولات، ويستهدف المؤشر الرئيسي بهذا الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي 11500 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 2060

أشار عيد، إلى أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد شهد أيضا أداء إيجابي بفضل اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت تراجعات قوية في الفترة الأخيرة، مستهدفا بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2000 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني 2060 نقطة، مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع استمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء، وفي حال ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي 1960، ثم مستوى الدعم الثاني 1900 نقطة.

رأس المال السوقي يربح 6.3 مليار جنيه

اختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 728.925 مليار جنيه، بمكاسب 6.371 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب خلال جلسة اليوم، للشراء بصافي 19.9 مليون جنيه للمصريين، و2.7 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 22.6 مليون جنيه.