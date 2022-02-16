«زعابيب أمشير» تتسبب في سقوط سيدة من أعلى سطح منزلها بالمنيا

سقطت، اليوم الأربعاء، سيدة من أعلى سطح منزلها بالطابق الثاني في قرية بني محمد شعراوي التابعة لمركز المنيا، وذلك إثر اختلال توازنها، بسبب شدة رياح شهر أمشير، ونتج عن ذلك إصابتها بكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تحويل المصابة للمستشفى الجامعي لسوء حالتها

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة «هـ. ض»، 26 سنة، ربة منزل، إثر سقوطها من الدور الثاني بمنزلها، بسبب عدم التوازن، وشدة الرياح، وتم نقل المصابة إلى مستشفى العام بمركز أبو قرقاص، ولسوء حالتها تم تحويلها إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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وأفادت التحريات الأولية، أن السيدة كانت تباشر أعمال منزلية فوق السطح وحال اقترابها من السور اختل توازنها، إثر شدة الرياح، وسقطت في الشارع من مسافة تقدر بنحو 6 أمتار ونتج عن ذلك إصابتها.

فيما، أكدت مصادر طبية، أن المصابة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة وحالتها العامة مستقرة.

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طقس غير مستقر في شهر أمشير

يسود طقس غير مستقر في كافة الأنحاء بمحافظة المنيا، وتنخفض درجة الحرارة في ساعات الليل المتأخرة، كما تنشط الرياح المحملة بالأتربة، خاصة خلال الأيام الحالية من شهر أمشير، وتم تفعيل غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية سواء بالمراكز أو القرى، للتعامل مع أي بلاغات من مواطنين أو حدوث طوارئ قد تنجم عن عدم استقرار الأحوال الجوية.