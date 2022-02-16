الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط مخدرات بـ24.5 مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لاستهداف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التي تتاجر في المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ووفق بيان أصدرته، وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصةً مخدري الحشيش والأفيون، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

جرى التنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، ومشاركة قطاع الأمن المركزي، ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، وتم توجيه حملة مُكبرة مشتركة استهدفت ضبط تلك العناصر، ما أسفر عن الآتي:

ضبط 10 عناصر إجرامية الإسكندرية

ضبط «4 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة كفر الشيخ الجيزة»، حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم «330 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33 كيلوجراما - مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة».

ضبط «اثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية – مقيمين بالإسكندرية»، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم «200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلوجراما - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

ضبط «أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية»، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته «90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات – واحد كيلو جرام لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالي».

ضبط «3 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة الإسكندرية»، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم «120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة».

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو «7,000,000 جنيه تقريبا».

ضبط 2500 طربة لمخدر الحشيش بالسويس

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من رصد نشاط «اثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية»، تخصصا في نقل وتهريب المواد المخدرة بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها؛ لترويجها على عملائهما، واستخدام مخازن سرية بسيارة نقل لتهريبها.

تم ضبط أحد المتهمين، حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين، وبالتفتيش عثر على «2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جراما (مخفاة بمخازن سرية أسفل صندوق السيارة) - مبلغ مالي».

17.5 جنيه قيمة المواد المخدرة

وتقدر القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة «17,500,000 جنيه تقريبًا»، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الهارب.