عرض المتهم بقتل حارس عقار في السلام على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بقتل حارس عقار بدائرة قسم شرطة السلام أول، على الطب الشرعي لإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بوفاة المجني عليه، وطلبت تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض السلاح المستخدم في الجريمة على المعمل الجنائي.

إخطار من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعن غائر

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعن غائر في الرأس ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال، تبين وفاة حارس عقار في العقد الثالث من العمر، إثر إصابته بجرح غائر في الرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

التحريات: عاطل وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات أنّ المجني عليه يعمل حارس عقار بمنطقة السلام وحدثت مشادة كلامية بينه وبين عاطل بسبب رفض الضحية دخول المتهم للعقار لتعاطي المخدرات، فأخرج الجاني «مفك»، من بين طيات ملابسه، وسدد طعنة في الرأس للمجني عليه ولاذ بالفرار، ونقل سكان العقار المجني عليه للمستشفى في محاولة لإسعافه إلّا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه كان يدافع عن نفسه وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.