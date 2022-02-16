«حقك تنظمي»: الكشف على 572 وتقديم المشورة لـ235 سيدة بجنوب سيناء

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية نظمت حملات على مدار ثلاثة أيام، في أربع مدن، ضمن حملة «حقك تنظمي»، بهدف توقيع الكشف على السيدات وتقديم المشورة لهن، موضحاً أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بدأت أعمال الحملة أمس الأول، ومن المقرر أن تنتهي غداً الخميس.

سيارات متنقلة وفرق ثابتة

وقال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إن الحملة جرى تنفذها في مدن رأس سدر وابو زنيمة وأبو رديس وطور سيناء، بمشاركة عدد من السيارات المتنقلة بالأحياء والشوارع، بالإضافة إلى الفرق الثابتة بوحدات طب الأسرة.

تقديم الخدمات لـ572 سيدة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجها بأن تعمم الحملة على كل المدن، بدايةً من رأس سدر حتى طابا، بالإضافة إلى توفير هذه الحملات في الوديان والتجمعات البدوية، لتقديم المشورة للسيدات ومساعدتهن في تنظيم الأسرة.

في نفس السياق، اعلنت الدكتورة مها النموري، مدير تنظيم الأسرة، أنه جرى تقديم الخدمات لنحو 572 منتفعة، وعمل «سونار» لعدد 44 سيدة، وجرى متابعة الحمل لعدد 45 سيدة، وتوقيع الكشف الطبي، ضمن تخصص النساء والولادة، على نحو 150 سيدة، كما جرى تقديم المشورة لعدد 238 سيدة، فضلاً عن توقيع الكشف الباطني على عدد 268 سيدة، وكذلك توقيع الكشف على 295 طفلاً.

حملات مستمرة بفرق مدربة

وقالت «النموري» إن الحملات مستمرة من خلال التحرك بالفرق المدربة من تنظيم الأسرة بكافة المدن على كافة الأحياء، من خلال السيارات المتنقلة، مع التأكيد على أنه يتم تقديم المشورة الطبية المستمرة لجميع المترددين، وأيضاً التثقيف الصحي على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن تلك المبادرة.

تفقد الرعاية الأساسية بوادي فيران

من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أنه قام بجولة تفقدية اليوم الأربعاء، لمتابعة استعداد مباني الرعاية الأساسية في «وادي فيران والاسباعية والطرفة» للتأمين الصحى الشامل، وذلك في إطار استعداد مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء لتسجيل مباني الرعاية الأساسية بالمحافظة ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل، والوقوف على كافة استعدادات المباني، واستيفاء جميع معايير التسجيل، وتنفيذ كافة السياسيات لكافة مباني مراكز ووحدات طب الأسرة.

وتابع أنه قام بالمرور على جميع أقسام المبنى، ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات، وتنفيذ سياسات الجودة ومكافحة العدوى بالمبنى، والوقوف على مدى توافر كافة المستلزمات وتدريب الفرق الطبية، وموقف تسجيل المواطنين بالملفات، لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمترددين على تلك المنشآت.