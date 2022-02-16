صحة النواب: استعدادات مكثفة للترم الثاني.. وموجة كورونا الخامسة لم تنحسر

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، استعداد الحكومة لبدء الموسم الدراسي الثاني سواء في المدارس أو الجامعات، مبينًا أنَّ هناك متابعة من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب لكل المستجدات سواء على المستوى الداخلي أو العالمي لملف كورونا.

استمرار تلقي اللقاحات لمواجهة كورونا

وقال رئيس لجنة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ استمرار ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الخامسة، لا يعني أن تتوقف الحياة، لاسيما وأن دول العالم أجمع تسابق الزمن للعودة للحياة من خلال استهداف أكبر قاعدة من المواطنين لتلقى اللقاح.

الموجة الخامسة لكورونا

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنَّ الدولة ماضية في تطعيم المواطنين، وترجمة ذلك أنَّه مع نهاية الموجة الخامسة لفيروس كورونا سنكون أمام معدل آمن نستطيع به العودة إلى الحياة الطبيعية.

ونصح «حاتم» المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات ضد فيروس كورونا، بضرورة التطعيم لحماية أنفسهم وأسرهم وأصدقائهم من شر الإصابة، قائلا: «كل من أصيبوا بفيروس كورونا وحصلوا على التطعيم لم يواجهوا نفس الأزمات الصحية التي يواجهها غير المطعمين»

وأوضح أنَّ تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا يتمّ في غالبية دول العالم، مبينًا أنَّ مصر قادمة في هذا الأمر وذلك لتخفيف أعراض الإصابة لدى الأطفال والشباب، مشددًا على ضرورة تلقى المطعمين ضد فيروس كورونا والجرعات التعزيزية وذلك لضمان استمرارية الحماية لهم.

وقال إنَّ الموجة الخامسة لفيروس كورونا لم تنحسر بعد، متوقعًا انخفاض نسب الإصابة بهذا الفيروس اللعين في النصف الثاني من شهر مارس المقبل، مبينًا أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس اللعين من خلال ارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين أو تعقيمها.