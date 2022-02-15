تطعيم 400 ألف مواطن ضد كورونا خلال أسبوع في المنوفية

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، استمرار عمل أكثر من 4 آلاف طبيب وممرض وموظف في الحملة المكبرة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المنازل والشوارع والقرى في جميع مراكز المحافظة، وفق خطة وزارة الصحة كنموذج استرشادي، موضحا أن الحملة تحقق أرقاما كبيرة على مستوى تطعيم المواطنين في ظل الدعم الكبير من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

«صحة المنوفية»: تطعيم 400 ألف مواطن

ذكر «جودة»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن إجمالي عدد اللذين تلقوا اللقاح منذ بدء الحملة بلغ 400 ألف مواطن، مؤكدا أن الاطقم الطبية تقوم بدور كبير في تطعيم وتوعية المواطنين، فضلا عن التعاون الكبير بين كافة الأجهزة التنفيذية، لتطعيم أكبر عدد من المواطنين وفق خطة وزارة الصحة ومحافظة المنوفية، مما يساهم في نجاح الحملة.

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وانطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، أول حملة على مستوى الجمهورية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المتسجد، في المنوفية، تحت شعار «لا انتظار.. لا زحام»، وتستمر في الفترة من 8 وحتى 24 فبراير الجاري، وفقا توجيهات وزارة الصحة بتنفيذ نموذج استرشادي في المحافظات.

نستهدف من هم أكبر من 12 عاما

أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة تستهدف جميع الفئات والأعمار بدءا من عمر 12 عاما فما فوق، خاصة كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الهمم، دون اشتراط التسجيل المسبق على المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة، مشيرا إلى تواجد كافة أنواع اللقاحات لتسهيل تطعيم المواطنين.

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ونظمت مديرية الصحة، بالتعلون مع مجلسي المدينة في تلا ومنوف، مسيرة في الشوارع لحث المواطنين وتوعيتهم على ضرورة التلقيح حفاظا على حياتهم وأسرهم، إذ شارك فيها عدد من الأحزاب والسياسيين والتنفيذين.