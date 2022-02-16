انخفاض الإصابات والعزل «10 أيام» فقط بشروط.. الحكومة تستعرض مستجدات كورونا

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.

رصد الحالة الوبائية لفيروس كورونا في مصر

وتناول الوزير خلال التقرير رصدا للحالة الوبائية في مصر خلال الفترة من فبراير 2020 حتى 14 فبراير 2022، فيما يتعلق بحالات الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، ونسبة التغيير في حالات الأسبوع الوبائي 6 مقارنة بالأسبوع الوبائي 5 لسنة 2022، والتي سجلت انخفاضا على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى معدل التغير الأسبوعي لحالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم لكل مليون نسمة، وكذا على مستوى الشرق الأوسط.

«أوميكرون» يُصيب الأطفال والشباب و«دلتا» كبار السن

وتطرّق الدكتور خالد عبدالغفار، خلال التقرير، إلى مقارنة للخصائص الوبائية للوفيات من مرض كوفيد – 19 خلال موجات الجائحة، طبقا للفئات العمرية، وإجمالي العينات الإيجابية لفيروس كورونا التي تم عمل تسلسل جيني لها من المواقع المختارة، والترصد الروتيني خلال الفترة من ديسمبر 2021، وحتى يناير 2022، إلى جانب البيان الخاص بتوزيع حالات الإصابة بمتحوري دلتا وأوميكرون حسب الفئات العمرية، والذي أظهر أنّ أكثر الإصابات بين حالات أوميكرون تقع في فئة الشباب والأطفال، عكس متحور دلتا الذي أصاب كبار السن.

انخفاض إصابات كورونا

واستعرض الوزير تقريرا مجمعا لإجمالي الحالات التي تم فحصها سواء بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، أو المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية، أو معامل القطاع الخاص، والتي أظهرت جميعها مؤخرا تسجيل معدلات منخفضة لنسب الحالات الإيجابية في فحوصات الاطمئنان، وكذا الخاصة بفحوصات السفر.

811 ألف جرعة تنشيطية من لقاحات كورونا

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة، إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ إجمالي حجم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140.5 مليون جرعة، وإجمالي الجرعات المستهلكة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 67.7 مليون جرعة، وأصبح هناك 29.2 مليون شخص محصن بالكامل بالجرعتين الأولى والثانية، كما جرى تقديم أكثر من 811 ألف جرعة تنشيطية، موضحا توافر أكثر من 73.9 مليون جرعة، تكفي لأكثر من 52 مليون مواطن.

ولفت عبدالغفار، إلى إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما، بلغ 296.4 ألف جرعة أولى وثانية، كما بلغ إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما، أكثر من 1.8 مليون جرعة أولى وثانية.

جرعة تعزيزية بعد 3 أشهر لكبار السن فوق 65 عاما

وتحدّث عبدالغفار، عن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها بناء على مستجدات الحالة الوبائية محليا ودوليا، حيث شملت توفير الجرعة التعزيزية بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية للمرحلة العمرية فوق 65 سنة، ومد مهلة التطعيم بها لشهرين بعد ارسال الرسالة، وتوفير الادوية "مولنوبيرافير" فى الصيدليات الحكومية (الاسعاف، الشكاوى)، وكذا توفير اختبار الـ Rapid antigen test للمواطنين فى الصيدليات.

وفيما يتعلق بالحالة الإيجابية معمليا دون أي أعراض، أوضح الوزير أنّ العزل الخاص بفيروس كورونا ينتهي بعد 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابي، طالما لم تظهر أي أعراض خلال فترة الـ5 أيام، على أن يعود للعمل بعد انقضاء فترة العزل ولا يستلزم ذلك إجراء الفحوصات المعملية (Rapid Antigen Test, PCR ID NOW).

وعن الحالة الإيجابية معمليا والمصنفة بـ«الحالة البسيطة»، أشار الوزير إلى أنّها تُعالج بالمنزل، ويستمر العزل لمدة 10 أيام، شرط أن يكون آخر 3 أيام دون ارتفاع بدرجة الحرارة وسعال وضيق التنفس، أما الحالة الإيجابية معمليا ومصنفة حالة أعراض متوسطة أو شديدة، فيستمر العزل لمدة 10 أيام بشرط أن يكون آخر 3 أيام دون ارتفاع بدرجة الحرارة وسعال وضيق التنفس، وحال انقضاء فترة الـ10 أيام واستمرار الأعراض، ويستمر العزل حتى زوال الأعراض ومرور 3 أيام إضافية دون أعراض.

تطبيق Visit Egypt

وأضاف الوزير أنّ الإجراءات الجديدة تضمنت تفعيل تطبيق Visit Egypt، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: Https://visitegypt.gov.eg، إلى جانب التعاقد لتوفير عقار «باكسلوفيد، إيفوشيلد»، وتوفيره في جميع المستشفيات الحكومية، وتوزيعه على مراكز علاج الأورام وزراعة الأعضاء كمرحلة أولى، على أن يتم توزيع المرحلة الثانية على مرضى الغسيل الكلوي، فضلا عن الإنتاج المحلي لعقار «مولنوبيرافير» المضاد لفيروس كورونا.