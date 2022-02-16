عضو الفريق المبتكر للذراع الاصطناعي: استغرق 10 أشهر (فيديو)

قالت نرمين صبحي أحد أعضاء الفريق المبتكر للذراع الاصطناعي، إنَّها كانت تفكر في ابتكار الذراع منذ أن كانت طالبة بالصف الأول الجامعي، لكن الفكرة وقتها كانت بدائية ولم يكن الذكاء الاصطناعي منتشرًا، مشيرة إلى أنَّها عملت على تطويرها خاصة خلال دراستها الجامعية لتصبح فكرة مشروع التخرج.

الأمر يعتمد على وجود قياس يتم ارتداؤه في الرأس

وأضافت عضو الفريق المبتكر للذراع الاصطناعي، خلال تصريحات عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «الذراع جرى صناعتها خلال 10 أشهر، والأمر اعتمد على ارتداء مؤشر قياس يتم ارتداؤه في الرأس يقيس إشارات المخ دون أي تدخل جراحي في أكثر من حالة مثل البتر، ويجرى جمع معلومات وبرمجتها حتى يمكن للجهاز الاستجابة لإشارات المخ».

وتابعت عضو الفريق المبتكر للذراع الاصطناعي، أنَّ الأطراف الصناعية الحالية تعتمد على عدم تضرر أعصاب الأطراف، لكن إذا كان العصب به مشكلة فلا يمكن التعامل في هذه الحالة مع الأطراف الصناعية الحالية إلا بتدخل جراحي وهذا الأمر قد يكون خطيرًا ومكلفًا، مبينة أنَّه جرى استخدام ضغط الهواء كبديل لـ«المواتير» لتجنب الوزن الثقيل.

حصدنا المركز الثاني بمسابقة أبو ظبي

وأردفت: «شاركنا في مسابقة أبو ظبي وحصلنا على المركز الثاني في قسم الهندسة الطبية، وشاركنا في مسابقة عالمية أخرى وحصلنا على أحد المراكز العشرة الأولى، ومازلنا في طور التجربة والذراع ليست مجهزة للاستخدام بعد، حيث سنجدري بعض التعديلات على الحجم وتفاصيل أخرى لكي نخرج بنسخة قابلة للاستخدام».