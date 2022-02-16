الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة عبر فيس بوك.. «خلاف زوجي» بسبب «شقة»

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات عبر فيس بوك، متضمنا استغاثة سيدة من أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ.

تحديد أطراف القضية

وبالفحص جرى تحديد القائمة على بث مقطع الفيديو «مقيمة بدائرة مركز شرطة قلين»، وأبلغت بتضررها من «زوجها، وابنة خالته»، واتهمتهما بالاعتداء عليها بالسب والشتم بمسكنهما لسابقة تمكينها من سكن الزوجية.

ضبط الطرفين

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين، وبالعرض على النيابة أخلت سبيل الطرفين، واتخذت الإجراءات القانونية.