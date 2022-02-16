عماد حسن: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد صناع فيلم «بشتقلك ساعات»

أعلن الشاعر الغنائي الكبير عماد حسن، اتخاذه كل الإجراءات القانونية ضد صناع فيلم «بشتقلك بالساعات» الذي يدور حول علاقات الحب بين المثليين الجنسيين والذي عرض في مهرجان برلين فى دورته الأخيرة.

«بشتقلك ساعات» طرحت عام 1992 مع سميرة سعيد

أوضح عماد حسن صاحب كلمات الأغنية الأصلية بشتقلك بالساعات والتي استخدم اسمها كعنوان للفيلم وقدمتها سميرة سعيد في تسعينيات القرن الماضي، بأنه يعمل حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ اسم الأغنية وعدم استخدامها في عمل غير أخلاقي.

وأشار حسن لـ«الوطن»، إلى أنه عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين وأن دور الجمعية هو الحفاظ على حقوق الشعراء والملحنين وعدم سرقة أعمالهم واستخدامها بدون وجه حق والحفاظ عليها من استخدامها فى أعمال غير أخلاقية.

«بشتقلك ساعات» طرحتها سميرة سعيد في ألبوم خايفة عام 1992 مع الشاعر عماد حسن وألحان محمد ضياء الدين، والعمل كان من إنتاج شركة جولدن كاسيت للفنان هاني مهنا وسجلت في استديوهات جولدن كاست مع مهندسي الصوت عبدالله عبدالحليم وخالد رؤوف وأحمد صابر.

عماد حسن واحد من أهم شعراء الأغنية المصرية عبر تاريخها، وقدم عشرات الأعمال الفنية المهمة لكبار نجوم الغناء المصري والعربي أمثال راغب علامة وهاني شاكر وسميرة سعيد وجنات.

كان فيلم بشتقلك ساعات قد تسبب في أزمة كبرى خلال الساعات الماضية ويقوم ببطولته المطربة دنيا مسعود التي تقوم بدور الراوي على طريقة شهرازد في حكايات ألف ليلة وليلة، أحمد الجندي، سليم مراد، حسن ديب، أحمد عوض الله، ومن إخراج محمد شوقي حسن الذي يقيم في ألمانيا، وأثار الفيلم جدلا واسعًا بسبب طرح البرومو والقضية التي يناقشها وهي المثلية الجنسية.