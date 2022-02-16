«أمل حسن في خطر».. منشور حيّر مستخدمي «إنستجرام» و«الداخلية» فكت لغزه

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات منشور متداول على أحد الحسابات الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعنوان «أمل حسن في خطر».

أمل حسن في خطر

وبالفحص أمكن تحديد المعنية بالمنشور، وتبيّن أنّها «سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني بالقاهرة»، وباستدعاء شقيقتها أفادت بأنّها وشقيقتها تركتا منزل والدهما منذ 7 أشهر، بسبب التعدي عليهما بصفة مستمرة.

استدعاء والد الفتاة

وباستدعاء والدهما أفاد بأنّه توجه لمسكن ابنتيه، واصطحب «المعنية بالمنشور» منهما إلى أحد مستشفيات الطب النفسي في القليوبية، لمعاناتها من بعض الاضطرابات النفسية والعصبية، واتخذت الإجراءات القانونية.