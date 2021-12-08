ضبط شخص يدعي وجود تجاوزات في قسم شرطة قها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن ادعاء صاحب الصفحة المشار إليها، وجود تجاوزات من قِبل بعض أفراد الشرطة بقسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية.

المتهم دائم التشهير بمؤسسات الدولة

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه عاطل، وله معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية انتحال صفة مقيم بدائرة مركز شرطة قها، كما أضافت التحريات أن المذكور دائم التحريض والتشهير بمؤسسات الدولة.

اعتراف المتهم بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتفا محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على ما يؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بالتشهير بأفراد الشرطة بالقسم دون وجه حق، والادعاء عليهم على غير الحقيقة؛ لقيامهم بمداومة البحث عنه وملاحقته لضبطه في الحكم الصادر ضده.