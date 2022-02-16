جليلة وتامر حسني حديث السوشيال ميديا: «لسه بحبه وأموت عليه»

تصدّر اسم الفنانة المغربية جليلة وتامر حسني محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بعد حديث الأولى عن حبها الشديد للأخير، بالرغم من أنها عانت كثيرًا بسببه في حياتها بعد تخليه عنها وزواجه من ابنة موطنها بسمة بوسيل وإنجاب أبناءه «مايا، وتاليا، وآدم».

وكانت المغربية جليلة، قد أجرت مداخلة هاتفية مع الإنفلونسر الأردني حمودي حسين، وطلبت من الجمهور الذين يتحدثون عن علاقتها بالفنان تامر حسني، وأنَّها تؤثر على حياته بالسلب خصوصًا وأنَّه أصبح رجلًا متزوجًا ولديه أسرة وحياة عائلية مستقرة، بأن «يرحموها لأنّها لا تريد هدم هلاقة تامر بزوجته إطلاقًا».

جليلة: عدت لـ تامر حسني بعد انفصاله عن زوجته

وأشارت جليلة في اتصالها الهاتفي، إلى أنَّها مازالت تحب تامر حسني «بحبه وبموت عليه»، مؤكّدة أنَّه عندما عاد إليها وتجددت علاقتهما أخبرها أنه انفصل عن زوجته بسمة بوسيل منذ عام ونصف.

وأضافت جليلة، باكية أنَّها تريد الرحمة من الناس «أنا أحبه وأموت عليه وهو نفس الشيء، وفي تفاصيل ما أقدر أقولها احترامًا للطرف الثاني، وفي حاجات ما أقدر اتكلم وأصرح عنها»، متابعة: «كنت رافضة إنه يرجع حياتي لأنه أكتر إنسان أذاني وتعبني في الحياة».

واستطردت جليلة قائلة: «أخبرني بانفصاله عن أم أولاده من سنة ونصف وعلى هذا الأساس وافقت على الرجوع إليه، أنا مش بخرب بيوت الناس، أنا مش جاية من الشارع، أنا إنسانة محترمة وعندي سمعتي، أرجوكم ارحموني.

جليلة عن حبها لتامر حسني: ارحموني

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتصدّر فيها اسم جليلة وتامر حسني محركات البحث، إذ سبق عقب إعلان بسمة بوسيل في عام 2020 انفصالها عن زوجها تامر حسني وأنهما يسيران في إجراءات الطلاق، ظهرت جليلة وهي ترقص في سيارتها وتزغرد فرحًا بهذا الخبر، وذلك بعد ظهورها في لقاء تليفزيوني تبكي بسبب تخلي حبيبها عنها لصالح امرأة أخرى.

واستقرت الأمور بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل بعد ذلك وتصالحا، ووجه تامر رسالة لزوجته أكّد لها فيها مدى حبه بقوله: «بحبك يا متهورة».