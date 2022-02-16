«جنرال موتورز»: إيقاف إنتاج «شيفروليه بولت» حتى أوائل أبريل المقبل

قالت شركة «جنرال موتورز»، لإنتاج السيارات، إنها ستمدد وقف إنتاج سيارتها الكهربائية «شيفروليه بولت» بعد سحبها حتى أوائل أبريل المقبل، مشيرة إلى أنها تخطط لاستئناف مبيعات التجزئة قريباً.

وقامت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي باستدعاء أكثر من 140.000 سيارة «شيفروليه بولت»، لتحل أزمة وحدات البطارية بعد سلسلة من الحرائق في السيارات وتوقف الإنتاج ومبيعات التجزئة.

وقالت الشركة الأمريكية، في أغسطس الماضي، إنها استدعت جميع سيارات بولت المصنعة منذ أن بدأت الإنتاج في 2017، وأوضحت أنها تخطط لاستئناف إنتاج السيارة اعتباراً من 4 أبريل المقبل.

وأكدت شركة صناعة السيارات، في بيان، إنّ التجار الذين يستلمون سيارات بولت التي تم تصنيعها بعد 4 أبريل يمكنهم بيعها على الفور، وأنّ السيارات التي تم سحبها من عدد كبير من التجار ستحتاج إلى استبدال وحدات البطارية الخاصة بها قبل إتاحتها للبيع.

«جنرال موتورز» تنفق 4 مليارات دولار لإصلاح وتوسيع أحد مصانعها

وسبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) غلق تحقيقًا تم فتحه في أكتوبر 2020 في حرائق «بولت»، في ضوء إجراءات الاستدعاء التي اتخذتها جنرال موتورز.

وخلال الشهر الماضي، قالت «جنرال موتورز» إنها تنفق 4 مليارات دولار لإصلاح وتوسيع أحد مصانعها، الذي سيصنع أنواعًا مختلفة من سيارات البيك أب الكهربائية الجديدة «شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا».

وتستثمر شركة جنرال موتورز أيضًا 2.6 مليار دولار مع الشريك الكوري LG Energy في مصنع خلايا بطارية جديد من شأنه أن يزود مصانع تجميع جنرال موتورز أخرى عند افتتاحه في أواخر عام 2024.