تعرف على أسعار أكثر 3 سيارات مبيعا في مبادرة الإحلال.. «كوري وصيني»

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال السيارات التي مضى على تصنيعها 20 عامًا، إنّ السيارات التي ضمتها المبادرة الرئاسية توفر للمستفيد مبلغ مالي يتراوح بين 20 و40 ألف جنيه، في حالة الدفع النقدي لاقتناء سيارة تعمل بالغاز الطبيعي وأكد أنّ السيارة «لاداجرانتا»، موديل 2022، تعد أرخص السيارات في المبادرة ويبدأ سعرها من 147 ألف جنيه.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات أسعار 3 سيارات هي الأكثر سحبا في المبادرة وهي «لادا»، و«بي واي دي»، و«أكسنت أربي».

وجاءت سيارات «لادا جرانتا»، موديل 2022 في مبادرة إحلال السيارات، بفئتي «MT بسعر 147 ألف جنيه، AT بسعر 161.100 ألف جنيه».

أسعار «بي واي دي» و«أكسنت أربي» في مبادرة إحلال السيارات

الفئة الأولى MT F3 GLI بسعر 161.100 ألف جنيه، والفئة الثانية الأتوماتيك AT F3 GLXI بسعر 179.100 ألف جنيه، وجاءت سيارات «أكسنت أربي» موديلات 2022، و2021، الفئة الأولى gl بسعر 214.250 ألف جنيه، وSR بسعر 224.250 ألف جنيه، والفئة الثالثة DAB ABS، بسعر 230.250 ألف جنيه، وDAB PLUS الفئة الرابعة، بسعر 240.250 ألف جنيه، والفئة الخامسة Higline بسعر 250.250 ألف جنيه.

وأكد المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ المبادرة سلّمت ما يقرب 1100 سيارة خلال يناير2022، وخصصت خلال شهر فبراير الجاري نحو 1200 سيارة، ما بين ملاكي وتاكسي وميكروباص، مشيرا إلى أنّ المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات، انطلقت في محافظات القاهرة الكبرى الثلاث بالإضافة إلى محافظات «الإسكندرية، القناة، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، والبحر الأحمر»، ,ضمت 8 ماركات للعلامات التجارية «كوري وصيني وياباني وروسي».

البنك المركزي المصري

وأضاف أنّ البنك المركزي المصري يقدم تسهيلات ائتمانية للمشاركين في المبادرة من خلال 31 بنك بسعر فائدة 3% لمدة تتراوح بين 7 و10 سنوات، بالإضافة إلى الحافز الأخضر الذي تدعمه الدولة للمواطنين.